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​Сургутянам представили выставку «Ивану Захарову − 95: краевед, журналист, человек эпоха»

В Сургуте открыли выставку о жизни и творчестве Ивана Захарова

​Сургутянам представили выставку «Ивану Захарову − 95: краевед, журналист, человек эпоха»
Фото: siapress.ru

Сегодня, 4 октября, в Сургуте состоялось открытие выставки, посвященной 95-летию со дня рождения Ивана Захарова, почетного гражданина города, выдающегося общественного краеведа и талантливого журналиста. Ценные экспонаты представлены в муниципальном архиве.

«Сегодня вашему вниманию представляем подлинные документы из фонда Ивана Прокопьевича Захарова, которые расскажут нам не только об его основных моментах жизни, профессиональном пути, общественной деятельности… Мы посчитали очень важным и нужным показать также его творческое наследие, потому как Сургут он, несомненно, любил. И даже в своей автобиографии он признавался любви к этому городу», − подчеркнула директор муниципального архива Сургута Анастасия Кайдалова.

На мероприятии также присутствовала Людмила Захарова − дочь почетного сургутянина, которая продолжила дело своего отца и внесла неоценимый вклад в работу выставки.

«Я очень благодарна вам, проделана большая работа. Я знаю, что только у вас может это все сохраниться», − отметила она.

В рамках выступления на открытии выставки, посвященной Ивану Захарову, ученый-историк Сургутского государственного университета, старший преподаватель Кафедры Истории России и кандидат исторических наук Елена Лешукова подчеркнула важность краеведения для исторической науки. Она отметила, что Сургут может считать себя счастливым городом, так как здесь жил и трудился такой выдающийся человек.

«К сожалению, я приехала в Сургут только в 1994 году и не была лично знакома с Иваном Прокопьевичем. Тогда я работала в школе, преподавала детям историю и не была так погружена в науку. Но сейчас я ощущаю большое уважение и благодарность к тем, кто знал его лично. Наследие Ивана Прокопьевича огромно. Это был настоящий подвижник. Я считаю, что его труды нуждаются в глубоком изучении. Надеюсь, что на нашей кафедре появится специалист, который посвятит себя изучению его наследия», − заявила Лешукова.

Подчеркнем, что 18 октября в главном корпусе Сургутского государственного университета пройдет ежегодная межрегиональная конференция «Захаровские чтения». Это своеобразный портал в прошлое Сургута, где горожане могут прикоснуться к истории города и региона.

Ранее в краеведческом музее прошла встреча памяти Ивана Захарова.


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04 октября в 17:33, просмотров: 472, комментариев: 0
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