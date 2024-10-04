В Тюмени простились с одним из первых руководителей Сургута Николаем Аникиным

Накануне в Тюмени состоялась церемония прощания с одним из первых руководителей Сургута Николаем Аникиным. Экс-глава и ветеран труда скончался 1 октября на 90-м году жизни, сообщает городская мэрия.

«Первостепенным в те годы было развитие промышленности – добыча нефти и газа, но местные власти старались особое внимание уделять жилищной проблеме. Население Сургута стремительно росло, и жилья на всех не хватало. Руководство города прилагало много усилий, чтобы решить данную проблему. Жилые дома в Сургуте строились быстрыми темпами. За период работы Николая Григорьевича, в 1979-1990 годах, было введено в эксплуатацию 2276 тыс. кв. метров жилья. Ни в одном другом городе Тюменской области не было таких высоких показателей», − напомнили в администрации.

За значительный вклад в освоение и обустройство Приобского Севера Аникина наградили орденами «Трудового Красного Знамени» и «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда». Он также являлся Почетным нефтяником ОАО «Сургутнефтегаз». В 2004 году Дума города Сургута приняла решение о награждении Николая Григорьевича знаком «За заслуги перед городом Сургутом».

«В 1997 году Н.Г. Аникин был избран председателем созданного в Тюмени областного общественного благотворительного фонда «Ветеран Севера» — сургутского землячества, в которое вошли ветераны Югры. Целью организации стала забота о людях, которые внесли значительный вклад в развитие округа. Николай Григорьевич также входил в Ханты-Мансийское землячество «Югра», объединяющее ветеранов войны и труда», − добавили в сообщении.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Николая Григорьевича.