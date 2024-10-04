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​В поселке Солнечный Сургутского района модернизируют поликлинику

В Сургутском районе продолжается модернизация медицинских объектов

​В поселке Солнечный Сургутского района модернизируют поликлинику
Фото: Андрей Трубецкой / vk.com

В поселке Солнечный Сургутского района идет первый этап капитального ремонта поликлиники. На объекте полностью обновили кровлю и фасад. Сейчас подрядчик занялся ремонтом входной группы и оборудованием подъемника на второй этаж. После этого начнется модернизация внутри здания, сообщает глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Идет первый этап капитального ремонта здания. Полностью обновлены кровля и фасад объекта. Сейчас подрядчик занят ремонтом входной группы и оборудованием подъемника на второй этаж. После приступит ко второму этапу капремонта, который пройдет уже внутри здания. Стоимость всех работ составляет порядка 30 миллионов рублей, их заказчиком выступает управление капитального строительства Югры», ‒ написал он.

Медучреждение в поселке Солнечный относится к Сургутской районной поликлинике и обслуживает примерно 13 000 местных жителей. Среди пациентов и взрослые, и дети. Прием ведут терапевты, педиатры и узкие специалисты.

По словам Андрея Трубецкого, депздрав Югры за последние годы модернизировал несколько объектов в Сургутском районе. Ранее после капитального ремонта открылась поликлиника в Барсово, были построены фельдшерско-акушерские пункты в Локосово и Русскинской, а сегодня идет ремонт больницы в Лянторе и реконструкция больницы в Федоровском.


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Сегодня в 10:48, просмотров: 260, комментариев: 0
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