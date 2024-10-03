Кардиохирурги Сургута провели успешную операцию новорожденному с пороком сердца

Команда Сургутского кардиологического центра экстренно прооперировала новорожденного пациента из Ноябрьска. Мирон, родившийся с жизнеугрожающим пороком сердца, попал в реанимацию с подозрением на пневмонию. Однако обследование показало шумы в сердце, и ребенка срочно направили в Окружной кардиологический диспансер.

«Доктор услышала шумы в сердце. Нас направили в Сургут, в Окружной кардиологический диспансер. Дату госпитализации согласовали сразу, буквально за час. Мирону было всего 4 дня, когда мы отправились с ним в первую поездку», − поделилась мама малыша Кристина Румянцева.

Врачи диагностировали критический стеноз аортального клапана, который угрожал жизни ребенка. Малыш перенес две сложные операции: балонную вальвулопластику и радикальную коррекцию порока сердца. На тот момент ему было всего 10 дней.

«Операция длилась 2,5 часа и прошла без осложнений. Сегодня мы наблюдаем положительную динамику. Мама и малыш готовятся к выписке», – рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением Окружного кардиологического диспансера, сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Алексей Бродский.

Мама Мирона выразила огромную благодарность врачам, подчеркнув, как важна была их поддержка в этот тревожный период. Семью ожидает длительная реабилитация и постоянное наблюдение у кардиолога, но самое главное − первый месяц своей жизни Мирон проведет дома, рядом с родными.

«Я сама по профессии медицинская сестра и понимала, если себя в руки не возьму, то все это напряжение может сказаться на самочувствии ребенка. К тому же Алексей Георгиевич подробно описал все этапы предстоящего лечения. Я смогла спросить обо всем, что меня волновало. Большое спасибо врачам, медицинским сестрам, которые были рядом с нами», − высказалась мама новорожденного.

Подчеркнем, что детская кардиохирургия в Сургутском окружном кардиологическом диспансере начала свою работу в 1998 году. 1 июня 2024 года, в День защиты детей, на базе клиники было открыто специализированное детское кардиохирургическое отделение, которое стало первым и единственным в Югре профильным подразделением такого рода. За первые четыре месяца работы медицинскую помощь здесь получили 125 маленьких пациентов. Проведено 65 операций, из которых 13 − детям до одного года, включая шестерых новорожденных.