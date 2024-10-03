В Сургуте ищут нового хозяина для экзотического котенка-хищника

В Сургуте ищут хозяина для миниатюрного хищника – азиатской леопардовой кошки. Объявление размещено на «Авито».

«Азиатская леопардовая кошка или Алк – миниатюрный хищник, которого заводят как домашнего питомца. Алк приобретенный у заводчиков хорошо уживается с людьми, становится преданным другом. Часть питомников используют их для разведения бенгальской породы. Средний вес: 7-9 кг. Продолжительность жизни Алк: 14-20 лет», – сообщает продавец.

Автор объявления продает не только взрослую кошку, а еще и котят. Пушистый хищник обойдется покупателям в 154 тыс рублей.

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