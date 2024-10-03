16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  94,5054   EUR  104,4481  

Новости

Больше новостей
Реально ли запретить тем, кто родился после 2009 года, сигареты?
Комментировать
0
Надо ли запретить контрацепцию семейным парам, как предлагает депутат Госдумы Милонов?

Да 8.1%

Нет 31.7%

Надо было разрешить контрацепцию родителям Милонова 59.6%

Не знаю 0.6%

Всего голосов: 161

Комментировать
0
Больше опросов

​В гимназии Сургута открыли современный спортивный зал

Сургутяне могут оценить новый спортивный зал в гимназии №2

​В гимназии Сургута открыли современный спортивный зал
Фото: администрация Сургута

В Сургуте в гимназии №2 открыли современный спортивный зал после реконструкции, которая проводилась в летнее время. Помещение обновили и оснастили новым оборудованием по инициативе и за счет средств АО «Газпром энергосбыт Тюмень», сообщает администрация города.

«Этот проект, действительно, того стоил. Такие вложения и преобразования в типовой школе за короткий срок меня искренне потрясли. У команды, которая реализовала этот проект, получилось сделать место для занятий детей комфортным, современным и безопасным во всех отношениях», – подчеркнула заместитель директора департамента образования ХМАО Снежана Возняк.

На торжественном открытии обновленного помещения отметили, что спортзал является примером эффективного взаимодействия власти и бизнеса.

«Благодарим за сотрудничество. Мы рады партнерству. Важно, что мы смотрим в одном направлении. Ведь именно в школе рождаются таланты в математике, музыке и, конечно, в спорте. И сегодняшний подарок детям – это радость и для профессиональных спортсменов, и для любителей спорта», – отметил советник главы Сургута Владимир Фризен.

Общая площадь спортзала ‒ 313,5 метров. Вместо деревянного пола там появилось спортивное травмобезопасное покрытие. Кроме того, в помещении установили разделительные сетки, которые позволяют зонировать помещение и проводить занятия для двух классов одновременно, а также защиту на окна, энергосберегающее освещение, новые радиаторы и скамейки.

Помимо спортивного зала в гимназии появились новые душевые и раздевалки: для девочек они сделаны в белой цветовой гамме, для мальчиков ‒ в черной.

«Организация современного и качественного спортивного пространства в образовательных учреждениях – это не только вопрос безопасности и здоровья учащихся в школьных стенах. Это вопрос приобщения подрастающего поколения к занятиям физкультурой и ведению здорового образа жизни, которое способствует увеличению количества ребят, занимающихся спортом во внеурочное время», – отметила генеральный директор АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Татьяна Бычкова.

Стены в новом спортивном зале украсили изображением в цветах триколора и элементами дизайна из брендбука к 430-летию Сургута.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:26, просмотров: 64, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727412333"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1727981980"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=Kt/w05zbkt8vt/Agk3AUmXDgVqNSfHRiSI/VJRIWviCs5KLuFLSNCTIczzK0S2urdaSDHF7LJR1zqdCloKGzw3Vs484KCMioUvmdNgZqhid1pjTMDcykA/5geci3g+Ti7dUGI9UPzfxDIhYJGDf41g=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=Kt/w05zbkt8vt/Agk3AUmXDgVqNSfHRiSI/VJRIWviCs5KLuFLSNCTIczzK0S2urdaSDHF7LJR1zqdCloKGzw3Vs484KCMioUvmdNgZqhid1pjTMDcykA/5geci3g+Ti7dUGI9UPzfxDIhYJGDf41g=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "149"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "62"
      ["name"]=>
      string(22) "Бахтавар (С1)"
      ["link"]=>
      string(45) "https://kassa-ugra.ru/event/219841#show-order"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "90ab72e4696818db550f539c1d664a1c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjccoZ6a"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(92) "АНО«ЦТИБК»«Бердэм»(«Единство») ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-27 09:45:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-03 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "149"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727412333"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1727981980"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=Kt/w05zbkt8vt/Agk3AUmXDgVqNSfHRiSI/VJRIWviCs5KLuFLSNCTIczzK0S2urdaSDHF7LJR1zqdCloKGzw3Vs484KCMioUvmdNgZqhid1pjTMDcykA/5geci3g+Ti7dUGI9UPzfxDIhYJGDf41g=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=Kt/w05zbkt8vt/Agk3AUmXDgVqNSfHRiSI/VJRIWviCs5KLuFLSNCTIczzK0S2urdaSDHF7LJR1zqdCloKGzw3Vs484KCMioUvmdNgZqhid1pjTMDcykA/5geci3g+Ti7dUGI9UPzfxDIhYJGDf41g=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "149"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "62"
      ["name"]=>
      string(22) "Бахтавар (С1)"
      ["link"]=>
      string(45) "https://kassa-ugra.ru/event/219841#show-order"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "90ab72e4696818db550f539c1d664a1c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjccoZ6a"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(92) "АНО«ЦТИБК»«Бердэм»(«Единство») ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-27 09:45:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-03 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "149"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727412333"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1727981980"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=Kt/w05zbkt8vt/Agk3AUmXDgVqNSfHRiSI/VJRIWviCs5KLuFLSNCTIczzK0S2urdaSDHF7LJR1zqdCloKGzw3Vs484KCMioUvmdNgZqhid1pjTMDcykA/5geci3g+Ti7dUGI9UPzfxDIhYJGDf41g=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=Kt/w05zbkt8vt/Agk3AUmXDgVqNSfHRiSI/VJRIWviCs5KLuFLSNCTIczzK0S2urdaSDHF7LJR1zqdCloKGzw3Vs484KCMioUvmdNgZqhid1pjTMDcykA/5geci3g+Ti7dUGI9UPzfxDIhYJGDf41g=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "149"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "62"
      ["name"]=>
      string(22) "Бахтавар (С1)"
      ["link"]=>
      string(45) "https://kassa-ugra.ru/event/219841#show-order"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "90ab72e4696818db550f539c1d664a1c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjccoZ6a"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(92) "АНО«ЦТИБК»«Бердэм»(«Единство») ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-27 09:45:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-03 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "149"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
АНО«ЦТИБК»«Бердэм»(«Единство») ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a реклама на siapress.ru
АНО«ЦТИБК»«Бердэм»(«Единство») ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Леонтьев может петь спокойно: Роскомнадзор опроверг список запрещенных артистов 8272
  2. ​Сургутян приглашают на встречу, посвященную памяти Ивана Захарова 819
  3. В Сургуте устранили проблему подтоплений в районе Черного Мыса 508
  4. Глава Нягани утвердил программу переселения из аварийных домов до 2030 года 487
  5. ​Скорость электросамокатов в скверах, парках и общественных местах должна быть снижена до 10 км/ч 454
  6. ​В Тюменской области снизилось количество погибших в ДТП 441
  7. ​День пожилых людей в Тюмени встретили «На 55 с плюсом!» 437
  8. ​Югорчане начинают получать налоговые уведомления за транспорт, землю и недвижимость 436
  9. ​Руслан Кухарук приехал в Сургут и поторопил местных строителей 436
  10. ​Завершается строительство одной из крупнейших школ в Тюмени 423
  1. ​Леонтьев может петь спокойно: Роскомнадзор опроверг список запрещенных артистов 8272
  2. В Сургуте горит ЖК «Гудзон» 1687
  3. ​Самые дорогие и дешевые квартиры в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1625
  4. Невоспитанные подростки терроризируют ресторан в Сургуте 1619
  5. ​На дорогах Сургута поймали пять таксистов без лицензии 1594
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 сентября? // АФИША 1561
  7. Как сыр в масле больше не покататься! 1514
  8. ​В Мегионе машина с людьми слетела с дороги в Обь 1433
  9. В Москве стартовали продажи iPhone 16 1428
  10. ​Передвижная выставка трофейной техники НАТО в Сургуте стартовала 1410
  1. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 13543
  2. ​Ученые из Индии изобрели глазные капли, помогающие снимать очки для чтения 13310
  3. ​Леонтьев может петь спокойно: Роскомнадзор опроверг список запрещенных артистов 8272
  4. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 5555
  5. ​Просьбы сургутян услышаны: девять автобусных маршрутов обещали изменить 4668
  6. В Сургуте стартовал отопительный сезон 4500
  7. Что происходит с замедлением YouTube в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4063
  8. ​Феномен учителя-биолога 3426
  9. ​Вокзал на двоих 3085
  10. ​Правильный дом 3060

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика