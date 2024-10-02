Глава Сургута сообщил о завершении работ по восстановлению водоотведения в частном секторе

В частном секторе района Черный Мыс в Сургуте завершили работы по восстановлению системы водоотведения талых и дождевых вод, сообщает глава Сургута Максим Слепов в своем телеграм-канале.

Жители Школьной, Пионерской, Октябрьской и Затонской улиц неоднократно жаловались на подтопление участков. Экстренные меры лишь временно решали проблему.

«Осмотрел эту территорию лично. Как выяснилось, проблема была связана с нарушением системы водоотведения. Специалисты проинспектировали дренажную систему, очистили и углубили водосточные канавы, восстановили нарушенные участки подземных коммуникаций», – сообщает глава города в публикации.

Теперь проблема решена надолго – вода будет уходить и не причинит неудобств жителям домов.