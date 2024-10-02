В Сургуте открыли первую модельную библиотеку

В Сургуте открылась первая модельная библиотека, модернизированная в рамках национального проекта «Культура», сообщает администрация города.

Детская библиотека №5 была обновлена после победы в конкурсе на предоставление субсидии из федерального бюджета и стала первым учреждением в городе, прошедшим отбор по этому проекту.

Модернизация проводилась с учетом пожеланий горожан и сотрудников. Проведенное исследование помогло создать концепцию, основной идеей которой стало развитие библиотеки как центра интеллектуального и культурного роста детей.

«Наш город продолжает последовательно принимать участие в реализации национального проекта «Культура». На протяжении нескольких месяцев велись работы по модернизации пространства: ремонт, приобретение книжных фондов и переподготовка библиотекарей. Заявка была подана практически год назад и прошла конкурсный отбор, что и позволило нам получить поддержку Министерства культуры и властей округа. Надо отметить, что планирование модернизации пространства происходило при непосредственном участии горожан, которые высказывали пожелания о том, каким они хотели бы увидеть новое пространство», – отметил директор департамента культуры и молодежной политики Администрации города Сургута Антон Акулов.

В ходе модернизации были созданы залы для малышей и подростков, а также пространства для групповой и индивидуальной работы, проведения мероприятий и «Зал тишины». Библиотечный фонд пополнился изданиями с элементами дополненной реальности, позволяющими юным читателям «оживлять» страницы с помощью специальных приложений.

«Специально для библиотеки разработан уникальный дизайн. При разработке дизайна и содержательного наполнения модельной библиотеки учитывались современные потребности, запросы детей и молодежи. Сейчас это совершенно иное пространство, отличающееся по цвету и настроению от прежнего. Обновленное пространство представляет собой уникальную мозаику. Концепция модельной библиотеки отражает разнообразие интересов, людей, возрастов. Ежегодно библиотеку посещает свыше 17 тыс. детей и подростков. Уверены, что теперь ее будет посещать еще больше юных сургутян», – рассказала директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Яна Юркевич.

Детская библиотека на проспекте Мира, 35, стала двенадцатой модельной библиотекой в ХМАО. Присвоение этого статуса открывает для учреждения доступ к передовым практикам, так как проект курируется Российской государственной библиотекой.