Макулатуру, пластик и батарейки для переработки активно собирают дети Сургута

За девять месяцев 2024 года дети и подростки Сургута собрали на переработку более 30 тонн макулатуры, пять тонн пластика и восемь тонн пластиковых крышечек. Дополнительно около четырех тонн батареек было сдано для утилизации. Эти усилия стали частью Международной экологической акции «Спасти и сохранить», которая началась 22 апреля в День Земли.

Только за май 2024 года в Сургуте было собрано более 26 тонн макулатуры, шесть тонн крышечек и почти три тонны батареек.

«Эти цифры свидетельствуют о том, что дети и подростки Сургута всерьез озабочены состоянием окружающей среды и готовы вносить реальный вклад в ее сохранение. Юные экологи города устанавливают новые рекорды по сбору макулатуры. Важную роль в формировании экологического сознания подрастающего поколения играют образовательные учреждения», – подчеркнула главный специалист департамента образования администрации города Сургута Дарья Клищ.

Воспитанники детского сада «Снегурочка» в сентябре собрали около 120 кг макулатуры, что стало частью их образовательного проекта «Детский сад в стиле ЭКО».

«Развитие экологической культуры у наших детей – один из ключевых приоритетов работы детского сада. Мы используем самые современные интерактивные методики, чтобы сделать экологическое образование увлекательным и эффективным», – рассказала воспитатель детского сада «Снегурочка» Гульшат Байрамгулова.

Подчеркнем, что масштабная работа по экологическому просвещению юных сургутян и формированию бережного отношения к окружающей среде, которая включает в себя целый комплекс мероприятий, является важным вкладом в реализацию национального проекта «Экология».