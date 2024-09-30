В Сургуте завершается благоустройство двух общественных территорий

В Сургуте подходят к концу работы по благоустройству двух общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: парк в микрорайоне 20А и сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина.

На бульваре Свободы завершается второй этап благоустройства сквера. Первый этап, реализованный в прошлом году, включал создание инженерных коммуникаций и подготовку фундамента для малых архитектурных форм. В июне 2024 года стартовал второй этап, и на данный момент объект готов примерно на 80%. Завершить работы планируют до конца октября.

На территории сквера появятся амфитеатр, антивандальные зеркальные столбы, скамейки, велопарковка, стенды для граффити, а также туалетные модули и навесы-перголы, защищающие от дождя и солнца. Для обеспечения безопасности предусмотрено видеонаблюдение и освещение. Особое внимание уделено озеленению: на объекте уже завезен плодородный грунт, и в скором времени начнется посадка деревьев. Согласно проекту, планируется высадить почти 30 берез и столько же кустарников.

Как рассказал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу, в процессе работ были внесены изменения для улучшения характеристик объекта. «При строительстве определили перечень работ для улучшения характеристик, а именно добавление деревянных настилов. Также были добавлены мероприятия по усилению конструкций как антивандальные меры. В процессе строительства у нас были изменения по точкам подключения для электроснабжения и видеонаблюдения. Они стали ближе и, соответственно, у нас часть средств высвободилась. Мы сможем дополнить контракт различными мероприятиями, которые только улучшат данный объект», – пояснил он.

В парке микрорайона 20А благоустройство проходило поэтапно: в прошлом году была построена спортивная площадка и зона для выгула собак. В этом году появились еще одна спортивная площадка для баскетбола и волейбола, а также сцена для проведения массовых мероприятий для жителей микрорайона. На данный момент готовность объекта составляет около 80%.

На территории парка уже завершены работы по укладке дорожно-тропиночной сети, площадь твердого покрытия составляет порядка трех тысяч квадратных метров. Для удобства посетителей специалисты провели озеленение, высадив около 700 деревьев и 200 кустарников. На объекте также продолжается монтаж сцены и установка опор для освещения. Андрей Арменчу отметил, что работы близки к завершению: «Конструкция уже возвели, осталось ее обшить деревянным настилом и сцена будет готова. Также завезено много скамеек и сегодня их начнут расставлять по точкам. Кроме того, уже подготовлены траншеи. Сегодня на объект выходят электрики для прокладки кабеля и установки закладных деталей для опор освещения. В ближайшее время будут установлены сами опоры».

Благоустройство парка в микрорайоне 20А полностью завершится в 2025 году. На финальном этапе будут установлены детская площадка и система видеонаблюдения.

Напомним, что реализация этих проектов стала возможной благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Помимо указанных объектов, в Сургуте в этом году ведутся работы по благоустройству еще трех общественных пространств: спортивной площадки и сцены в парковой зоне микрорайона 20А, а также парка по улице Республики. Все четыре проекта были выбраны сургутянами в ходе голосования в 2023 году.

При поддержке Администрации Сургута