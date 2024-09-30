20 лет школа №46 Сургута растит будущих офицеров и талантливых учеников

На прошлой неделе, 27 сентября, в Театре Сургутского государственного университета прошли торжественное мероприятие, посвященное 20-летию школы с углубленным изучением отдельных предметов №46, сообщает администрация Сургута.

«За два десятилетия школа подарила Сургуту две тысячи ярких, талантливых выпускников, из которых 129 закончили школу с золотыми медалями. Это золотой резерв Сургута, Югры и всей нашей страны», – заявила заместитель Губернатора Югры Елена Шумакова.

Одной из ключевых особенностей образовательного учреждения является подготовка курсантов пожарно-спасательного профиля. Более 120 выпускников поступили в вузы МЧС и МВД РФ, а 81 из них ­– действующий офицер.

В учреждении созданы все необходимые условия для поддержки и развития талантливых учеников. В 2023 году учебное заведение стало лидером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и представляло Югру на заключительном этапе в Москве и Нижнем Новгороде.

Обучающиеся также являются победителями и призерами таких программ, как российская научно-социальная инициатива «Шаг в будущее», региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы», Всероссийская олимпиада школьников группы «Россети». Кроме того, они удостоены грантов за выдающиеся способности и высокие достижения.

В школе обучаются 1 473 ребенка. Образовательный процесс осуществляют около 100 педагогов.