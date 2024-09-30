СГЭС продолжают реконструкцию объектов электроснабжения в СОНТ

В 2024 году энергетики СГЭС смонтировали восемь новых трансформаторных подстанций, установили 167 опор и протянули воздушные линии электропередач (ВЛЭП), общей протяженностью более десяти километров. Работы провели в нескольких дачных кооперативах, среди них: «Крылья Сургута», «Чернореченский», «Авиатор 34», «Калинка», «Прибрежный», «Ветеран-2». Сейчас специалисты проводят работы по установке новых ВЛЭП в «Дорожник», «Лайнер», «Север-1», сообщает пресс-служба СГЭС.

«Наша инвестиционная программа охватывает период с 2023 по 2027 года и включает масштабные проекты по модернизации энергетических объектов. Мы планируем значительно увеличить и установить дополнительные мощности в СОНТ Сургута и Сургутского района. Общий объем инвестиций в модернизацию сетей дачных кооперативов составит 1,2 миллиарда рублей», – поделился планами руководитель СГЭС Виталий Пак.

В настоящий момент энергетики Сургута строят новую подстанцию 35/6 кВ мощностью 20 МВА в западной части пригорода. Она обеспечит необходимой мощностью два крупных СОНТ – «Победит-1» и «Победит-2». На строительство и ввод в эксплуатацию этого объекта было направлено 255 миллионов рублей. Ввод новой подстанции запланировали в декабре 2025 года.

Также, по результатам выездных проверок рабочей комиссии в составе специалистов СГЭС, представителей администраций Сургута и Сургутского района, и председателей дачных кооперативов, была отмечена удовлетворительная подготовленность сетей СОНТ к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов.