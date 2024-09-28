В Сургуте состоялись учения по ликвидации условной аварии на сетях теплоснабжения

Ресурсоснабжающие организации и экстренные службы Сургута приняли участие в командно-штабных учениях по ликвидации условной аварии на сетях теплоснабжения. По легенде, на магистральном трубопроводе на проспекте Мира произошел прорыв, сообщает администрация города.

«По легенде у нас поступила со стороны Сургутской ГРЭС-1 информация о сверхнормативной утечке тепла на сетях. Путем объезда определили проблемный участок, который перекрыли для выполнения работ, связанных с переключением на городские источники тепла. По завершении работ производим обратное переключение. Таким образом, идет отработка наших действий, передачи информации и всех организационных моментов», – пояснил заместитель главного инженера по сетевому хозяйству СГМУП «ГТС» Виталий Бегичев.

Учения прошли в два этапа. Первый – теоретический, на котором рассмотрели вопросы, связанные с порядком взаимодействия служб, второй – практический. В ходе последнего этапа представители СГМУП «Городские тепловые сети» провели аварийно-восстановительные работы на участке сетей теплоснабжения, где по легенде произошла авария.

«Основными целями учений являлось достижение слаженности в работе экстренных и коммунальных служб, повышение уровня теоретической подготовки, совершенствование практических навыков должностных лиц, личного состава формирований по выполнению мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации на объектах теплоснабжения», – прокомментировал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачёв.

По словам Рачёва, цели командно-штабных учений достигнуты в полном объеме.