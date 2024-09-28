Парк в 20А микрорайоне Сургута готов на 80%

В Сургуте подходит к концу этап благоустройства парка в 20А микрорайоне. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В настоящий момент парк готов на 80%, сообщает местная администрация.

Объект обновляют поэтапно. Так, в 2022 году в парке построили спортивную площадку, в 2023 году появилась площадка для выгула собак, в 2024 году – еще одна спортивная площадка для игр в баскетбол и волейбол. Сейчас на общественном пространстве устанавливают сцену для проведения массовых мероприятий для горожан.

«Конструкция уже возвели, осталось ее обшить деревянным настилом и сцена будет готова. Также завезено много скамеек и сегодня их начнут расставлять по точкам. Кроме того, уже подготовлены траншеи. Сегодня на объект выходят электрики для прокладки кабеля и установки закладных деталей для опор освещения. В ближайшее время будут установлены сами опоры», – рассказал начальник технического отдела МКУ «УКС» Андрей Арменчу.

Помимо этого, в сквере завершили укладку дорожно-тропиночной сети. Площадь твердого покрытия составила почти 3 000 квадратных метров. Также, в этом году в сквере посадили порядка 700 деревьев и около 200 кустарников.

Благоустройство сквера завершится в 2025 году. Последним этапом будет установка детской площадки и системы видеонаблюдения.