Роспотребнадзор выявил серьезные нарушения в работе больницы Лангепаса

Городская больница Лангепаса попала под суд за нарушение протокола работы с пациентами. Как оказалось, сотрудники вовремя не сообщали об инфекционных заболеваниях, сообщает Роспотребнадзор ХМАО.

Медицинские работники учреждения обязаны сообщать о каждом случае инфекционной болезни, а также о смерти больных пациентов в первые два часа по телефону, а после письменно в течение 12 часов. Именно эти требования и были нарушены в больнице.

«БУ ХМАО-Югры «Лангепасская городская больница» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

Больнице Лангепаса назначили наказание в виде предупреждения.