В тройку самых прибыльных компаний России вошел «Сургутнефтегаз»

«Сургутнефтегаз» занял третье место в рейтинге самых прибыльных компаний России. За год компания заработала почти 1,322 триллиона рублей, сообщает Forbes.

«Чистая прибыль компании за год выросла более чем в четыре раза, до 1,32 трлн рублей. Большая часть этого дохода, 844 млрд рублей, – «бумажная» прибыль от переоценки валютных депозитов, принадлежащих «Сургутнефтегазу», – указали в сообщении.

В 2023 году компания занимала 21-е место, заработав 320,6 миллиардов рублей.

На первом месте рейтинга оказалась «Роснефть» с годовой прибылью в 1,529 триллиона рублей. Второе место у компании «Сбербанк» – 1,509 триллиона рублей. Четвертую строчку занял «Лукойл» – 1,160 триллиона рублей.