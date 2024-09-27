В Сургуте прошло профилактическое мероприятие «Такси»

Госавтоинспекция Сургута в ходе профилактического мероприятия «Такси» выявила пятерых водителей, работающих без государственной регистрации или без лицензии. Их привлекли к административной ответственности.

«Еженедельно на территории города Сургут проводится мероприятие «Легковое такси», основными целями которого является профилактика аварийности при перевозке граждан и багажа легковым такси, предупреждение нарушения правил дорожного движения, незаконного осуществления предпринимательской деятельности», − поделилась с корреспондентом «СургутИнформ-ТВ» инспектор группы агитации и пропаганды ОБДПС ГИБДД по Сургуту Наталья Макарчук.

Во время рейда было проверено порядка 20 машин, осуществляющих перевозку пассажиров.

С начала года в Сургуте провели уже 42 подобных мероприятий. Более 700 водителей оказались нарушителями ПДД. Чаще всего они перевозили детей без автокресла и управляли автомобилем при наличии неисправности. Помимо этого, более 50 таксистов были без лицензии.