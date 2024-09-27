Трофейная техника НАТО будет представлена с 27 сентября до 5 октября в Сургуте

Сегодня, 27 сентября, в Сургуте представили трофейную военную технику стран НАТО, захваченной группировкой «Центр». Выставка открылась на территории Ледового дворца спорта и пробудет в городе до 5 октября, рассказали в пресс-службе администрации.

Жители и гости города смогут увидеть трофейные образцы западной военной техники: танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и другие. Кроме того, желающие могут познакомиться с 40 образцами ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62-мм пистолетом и пулеметом Браунинга (США), 5,56-мм штурмовой винтовкой М-16 (США), украинским 40-мм гранатометом УАГ-40, элементами противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция). А главным экспонатом стал подбитый американский танк Abrams.

Также на выставке организовали палаточные зоны с активными мероприятиями для посетителей.