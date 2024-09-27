В Сургуте произошло возгорание в жилом комплексе «Гудзон»

В Сургуте горит жилой строящийся комплекс «Гудзон», сообщает OMEDIA!

Пожар начался около 10 утра, на место оперативно прибыли экстренные службы. В данный момент пожарные продолжают тушить огонь.

Причины возгорания будут установлены следственными органами. Информации о пострадавших пока не поступало.



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UPD: Предварительной причиной возгорания является взрыв газового баллона, передает «СургутИнформ-ТВ». Также сообщается о трех пострадавших, которые надышались дымом. Всех рабочих эвакуировали со стройки.

UPD: «В 11:37 огонь был ликвидирован. Площадь пожара составила около 50 кв.м. Проведена эвакуация рабочих с верхних этажей здания. Спасено 7 человек, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», – такой комментарий дала пресс-служба администрации Сургута.

UPD: «Сегодня около 11:15 при производстве работ по ремонту балкона и устройству гидроизоляции на 8 этаже загорелись стройматериалы. Пожарный расчет прибыл через 10 минут, сотрудников подрядчика с объекта эвакуировали, троих пострадавших отправили в больницу. Мы начали внутреннюю проверку для выяснения причин возгорания», – сообщает компания «Брусника».