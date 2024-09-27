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В Сургуте девочка выбежала на дорогу в жилой зоне и попала под колеса авто

В Сургуте в ДТП пострадала семилетняя девочка

В Сургуте девочка выбежала на дорогу в жилой зоне и попала под колеса авто
Фото: Госавтоинспекция Югры

Накануне, 26 сентября, в Сургуте на улице Привокзальная 40-летняя автоледи наехала на семилетнюю девочку, которая неожиданно выбежала на дорогу в жилой зоне. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«26 сентября около 18:05 минут на улице Привокзальная в городе Сургут, 40-летняя женщина, управляя автомобилем «KIA», по предварительным данным, при движении в жилой зоне, допустила наезд на 7-летнюю девочку, которая неожиданно вышла из-за припаркованных транспортных средств», – говорится в сообщении.

В результате ДТП девочка получила травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали одно ДТП, пострадал один ребенок.


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Сегодня в 10:07, просмотров: 114, комментариев: 0
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          [0]=>
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            [0]=>
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