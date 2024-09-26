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Половина сургутянок одобряет обязательные психологические консультации перед разводом

44% разведенных сургутян считают психологические консультации перед разводом бесполезными

Половина сургутянок одобряет обязательные психологические консультации перед разводом
Фото: ru.freepik.com

Почти половина разведенных жителей Сургута не верит в пользу обязательных психологических консультаций перед разводом. Инициативу о введении таких мероприятий поддерживают 43% опрошенных, в то время как 32% выступают против, сообщает сервис SuperJob.

«Женщины чаще мужчин одобряли проект: 50 и 36% соответственно. В консультации больше всех верят люди в возрасте от 35 до 44 лет (51%). Число противников инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных (27% среди жителей Сургута с зарплатой до 50 тысяч рублей и 45% среди зарабатывающих от 100 тысяч в месяц)», – говорится в результатах опроса.

Среди сургутян, которые уже прошли через процедуру развода, 42% поддержали идею, в то время как 44% выступили против.


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Сегодня в 16:10, просмотров: 186, комментариев: 0
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