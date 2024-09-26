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​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 сентября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 сентября? // АФИША
Фото: Городской культурный центр

28 сентября

Дис-квиз «Быть родителем непросто»

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 12:00.

Сургутян приглашают посоревноваться в эрудиции, логике и смекалке в Дис-квизе «Быть родителем непросто». Участников ждут пять туров с разнообразными заданиями, связанными с темой воспитания. Для участия необходимо собрать команду из двух-четырех человек. В конце квиза победителей ждет памятный приз.

Телефон для справок и предварительной записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Осенний фестиваль

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 16:00.

В «Порту» состоится традиционный Осенний фестиваль с множеством интересных занятий. Жители Сургута смогут нарисовать и создать осенние поделки, открытки, а также послушать живую инструментальную музыку в исполнении джэм-коллаборации «Random Band». Коллектив выступит в составе: Сергей Зверев (гитара, электроника), Влад Бенский (электроника), Дмитрий Беловидов (бас), Дмитрий Рябоконь (ударные), Антон Некрасов (перкуссия, электроника), Матрёна (клавиши).

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Спектакль «Чехов. Совсем не дура»

Место проведения: театр СурГУ, проспект Ленина, 1. Время: 19:00.

Режиссер Юлия Дегтяренко создала спектакль по оригинальным текстам комедий Антона Павловича Чехова: «Дура», «Хороший конец», «Длинный язык», «Ушла», «Размазня», «Комик». Все они объединены одним сюжетом: обер-кондуктор приглашает в гости сваху, чтобы подобрать себе невесту. Там сваха наглядно демонстрирует, с какими типами женщин ему предстоит столкнуться. Спустя 100 лет все остается неизменным. В жизни каждый пытается найти свою судьбу и любовь, но так ли это просто? Зрители спектакля попробуют разобраться в этом вопросе вместе с Чеховым.

Телефон для справок: 76-28-52. Цена билета: 1 500 - 2 800 рублей. 16+

Концерт «Сабантуй»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 19:00.

Для жителей и гостей Сургута проведут концерт коллектива татарской культуры «Сандугач» ‒ «Сабантуй». Участники коллектива подарят гостям настоящий праздник татарского творчества, удивят хореографическими постановками и невероятными по своей красоте и музыкальности песнями.

Телефон для справок: 60-58-60, 28-65-65. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

29 сентября

Спектакль «Умка»

Место проведения: МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 12:00.

Взрослых и детей ждет увлекательное сказочное путешествие к любознательному медвежонку Умке. Зрители увидят невероятную красоту Арктики, северное сияние, танцующих пингвинов, забавных тюленей, больших рыб и музыкальных китов. Спектакль «Умка» расскажет о настоящей дружбе, для которой не существуют расстояния и границы.

Телефон для справок: 34-44-03. Цена билета: 400 - 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Мастер-класс «У леса на опушке»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 14:00.

Лепка из глины является одним из самых древних видов художественной деятельности. В процессе работы с ней можно создавать различные формы и фигуры, а также выражать свои идеи и фантазии. Мастер-класс будет интересен взрослым и детям, желающим познакомиться с техникой ручной лепки.

Телефон для справок: 24-78-39. Цена билета: 800 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Юмористическое шоу «Я Перезвоню»

Место проведения: Медвежий угол, улица Крылова, 23/1. Время: 19:30.

Правила шоу очень просты: нужно позвонить человеку из своей телефонной книги и убедить его помочь вам. Если абонент поверит ‒ выигрыш ваш. Участники, которые проиграли, должны выполнять наказание. Также на шоу будут присутствовать приглашенные гости: Карина Малахова ‒ блогер и фотомодель, и Максим Соколов ‒ инструктор по сноуборду, основатель бренда одежды «Соколов».

Телефон для записи: 96-81-76. Цена билета: 350 - 500 рублей. 18+


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Сегодня в 15:22, просмотров: 238, комментариев: 0
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