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​Музейный комплекс «Барсова Гора» стоимостью более 300 млн рублей обретает форму

Новая экспозиция на Барсовой горе, посвященная эпохе металла, будет завершена в ноябре

​Музейный комплекс «Барсова Гора» стоимостью более 300 млн рублей обретает форму
Фото: Андрей Трубецкой

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой оценил, как на Барсовой горе обустраивают музей и три новые локации. Сегодня в полном объеме забиты сваи, ведутся подготовительные работы по устройству фундамента, а также осуществляется перенос сетей газоснабжения. Наружные стены и кровлю музея планируют возвести до конца года. Затем начнутся работы внутри здания.

«Масштабный проект «Музейный комплекс «Барсова Гора» реализуется с 2021 года. Включает в себя туристическую тропу с арт-объектами и сам музей со стоянкой для автобусов и легковых автомобилей. Последний строится за счет средств округа и муниципалитета. Общая стоимость – свыше 332 млн рублей», — уточнил глава.

Также продолжают благоустраивать тропу «ЧелоВечность», которая сейчас включает свыше 40 локаций.

«Ее благоустройство продолжается благодаря инициативному проекту. Из бюджета Сургутского района на создание новых локаций выделено 51,6 млн. рублей. Собраны каркасы этнографического выставочного комплекса и палеонтологического павильона, ведутся кровельные работы. Оборудование первого объекта позволит создавать световые проекционные шоу POGUMAX. В большой песочнице второго будет размещена точная копия скелета мамонтенка», — добавил Андрей Трубецкой.

Еще один интересный объект — традиционное жилище обитателей Барсовой горы эпохи металла — планируют завершить в ноябре.


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Сегодня в 10:21, просмотров: 172, комментариев: 0
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