Власти Сургута рассказали о поддержке граждан, освобожденных из мест лишения свободы

При обращении в КУ «Сургутский центр занятости населения» граждане, освободившиеся из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, могут получить услугу по подбору вариантов подходящей работы, информирование о положении на рынке труда, профессиональную ориентацию, принять участие в ярмарках вакансий, в общественных работах, а также содействие в переезде, переселении в другую местность для трудоустройства по направлению центра занятости населения.
В случае признания граждан безработными, у них наступает право на получение таких услуг, как:
- психологическая поддержка;
- социальная адаптация;
- временное трудоустройство;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование;
- содействие самозанятости.
Работодателям, создающим временные рабочие места в рамках мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» (далее – Программа), выплачивается частичная компенсация по оплате труда и налогов в размере 21572 р. в месяц на одного сотрудника.
Граждане, освободившиеся из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, могут принять участие в следующих мероприятиях:
- организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан – временное трудоустройство до 2-х месяцев, сумма компенсации работодателю за одного сотрудника составляет 43 144 рубля;
- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – временное трудоустройство до 3-х месяцев, сумма компенсации работодателю за одного сотрудника составляет 64 896 рублей.