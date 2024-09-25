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​Сургут получил 1,5 миллиарда на городские нужды

Депутаты Думы Сургута приняли поправки в бюджет города

​Сургут получил 1,5 миллиарда на городские нужды
Фото: Дума Сургута

Сегодня, 25 сентября, на очередном 29 заседании Думы Сургута были утверждены изменения в бюджет на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Городская казна пополнится на 1,5 миллиарда рублей, которые будут направлены на решение ключевых потребностей Сургута, отметила директор департамента финансов Маргарита Новикова.

Значительное сокращение дефицита бюджета удалось достичь благодаря отмене продажи пакета акций АО «Сургутнефтегаз». Дополнительные 672 миллиона рублей удалось собрать за счет налоговых и неналоговых поступлений.

Еще 880 миллионов рублей поступят из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. Эти средства планируется направить на оплату коммунальных услуг образовательных учреждений, обустройство нового этапа Чернореченского кладбища, компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно для сотрудников муниципальных учреждений, а также на снос старых домов и поддержку малого и среднего бизнеса. Более подробно ознакомиться с основными направлениями расходов можно в пояснительной записке.

Таким образом, уточненный бюджет города на 2024 год составит около 43 миллиардов рублей по доходам и 45 миллиардов рублей по расходам.

«Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год: общий объем доходов в сумме 42 930 903 114,09 рубля; общий объем расходов в сумме 45 344 390 852,04 рубля; дефицит в сумме 2 413 487 737,95 рубля», − говорится в решении.

Глава Сургута Максим Слепов выразил благодарность депутатам за продуктивное обсуждение и принятие решений, подчеркнув, что надеется на дальнейшую конструктивную работу между администрацией и городской Думой.


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Сегодня в 14:26, просмотров: 181, комментариев: 0
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