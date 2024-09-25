Сургутянин проехал на красный свет светофора и попал в ДТП

Вчера, 24 сентября, в Сургуте 23-летний водитель «BMW» стал виновником массового ДТП. По предварительной информации, он проехал на красный свет светофора, столкнулся с автомобилем «SKODA», а после ‒ с транспортным средством «ВАЗ», сообщает Госавтоинспекция Югры.

«24 сентября около 21:22 в городе Сургут, 23-летний водитель «BMW», по предварительным данным, проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «SKODA». От удара «BMW» отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «ВАЗ», ‒ указали в сообщении.

В ДТП пострадали водители «SKODA» и «ВАЗ», а также пассажир отечественного транспортного средства.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы.