​В Думе Сургута обсудили, как сделать движение по Югорскому тракту безопаснее

На заседании комитета Думы Сургута по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку депутаты обсудили проблему безопасности дорожного движения на участке Югорского тракта и в районе гаражных кооперативов на острове Заячьем. Вопрос был инициирован его председателем. Кроме того, он уже не раз поднимался на комиссиях по безопасности дорожного движения.

Председатель комитета Михаил Бехтин подчеркнул, что принятые ранее меры, включая изменения в работе светофоров и разделение потоков, не дали желаемого результата.

«Почему я говорю про патовую ситуацию. Если мы изменяем режим работы светофора, разделяем потоки, то получим пробки на этом участке. Правильно я понимаю? Но при всем этом люди, которым необходимо совершить разворот на этом перекресте, могут попадать в аварийную ситуацию», − пояснил народный избранник.

В качестве одного из решений была предложена выделенная полоса движения для разворота, а также смещение кармана, о возможности которого уже сообщала ГИБДД. Кроме того, исполняющий обязанности председателя Думы Сургута Александр Олейников, пользующийся этим участком дороги ежедневно, попросил пересмотреть временные задержки на светофорах: добавить от трех до пяти секунд, чтобы дать возможность нескольким автомобилям безопасно завершить разворот.

«Я пользуюсь этим разворотом каждый день. На данный момент движение выстроено таким образом: подъезжаешь к светофору, и если ты попал в момент, когда загорелась беспрепятственная зеленая полоса со стороны Югорского тракта, Показаньева, то стоишь две-три минуты, пока проедет весь транспорт. Потом происходит следующее: загорается красный на Показаньева, и есть две минуты, чтобы развернуться автомобилю, который стоял и ждал разворота в сторону «Купца». Единственное, что можно предложить на самом деле в этой ситуации, не разделять потоки, а сделать задержку со стороны Показанева три-пять секунд для того, чтобы еще две-три машины успели дополнительно развернуться», − предложил депутат.

Отмечается, что несмотря на существующий запрет на левый поворот и попытки ограничить движение, многие водители продолжают нарушать правила, что регулярно приводит к авариям на этом участке дороги.

Комитет рекомендовал администрации Сургута проработать все возможные варианты решения этого вопроса, в том числе учесть высказанные инициативы депутатов.