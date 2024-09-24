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На фестивале «Сытоминские берега» в Сургутском районе выловили более 250 килограмм рыбы

В Сургутском районе прошел традиционный фестиваль «Сытоминские берега»

На фестивале «Сытоминские берега» в Сургутском районе выловили более 250 килограмм рыбы
Фото: администрация Сургутского района

Порядка 100 человек в возрасте от девяти лет до 81 года собрались на ежегодном празднике «Сытоминские берега» в Сургутском районе. За полдня рыбаки успели наловить более 250 килограмм рыбы. О фестивале рассказал глава района Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Клев начался сразу же. Первую рыбу через 10 секунд после старта подсек Анатолий Комлев из Сытомино и занял 3-е место, поймав 4,2 кг рыбы. Второе место за улов в 4,6 кг также у сытоминца – Алексея Яркова. Победил Илья Мирошниченко из Сургута с результатом почти в 9 кг. Самую длинную рыбную цепочку – 176 см – составила жительница Сытомино Анастасия Герасименко. Она же показала лучший результат среди женщин, поймав 3,9 кг рыбы. Самый юным рыбаком признан 9-летний сургутянин Степан Юльметьев, а самой рыболовной семьей – Баклыковы. Средний улов конкурсантов составил 2,5 кг, чаще всего им попадались щука, плотва, язь и ерш», − поделился результатами праздника глава.

Фестиваль рыбной ловли проходит уже в восьмой раз, и за это время стал визитной карточкой отдаленного села Сытомина. Здесь собираются не только местные, но и другие жители Югры и даже Тюмени.

«Последние годы мы стали проводить его на регулярной основе для того, чтобы рыбакам было понятно, что это событие точно случится на территории Сургутского района. Фестиваль - открытый. У нас очень достойные призы. Мы работаем с сообществом рыболовов любителей. В группе рыболовов мы состоим с этой целью. Анонсируем для них это событие. Интерес к рыбалке в Сытомино каждый год растет. Среди участников есть целые рыбацкие семьи. В честь года семьи мы учредили на фестивале номинацию «Рыбацкая семья». Есть интересная номинация «Самая длинная цепочка из рыбы». Когда идет взвешивание, рыболов сам определяет, каких пять рыб он выложит в одну цепочку. Одна из участниц фестиваля выложила сегодня цепочку из рыб длинной 1м 80 см», − рассказала заместитель начальника управления культуры администрации Сургутского района Ольга Шабалина.

Гости фестиваля также отведали вкусную уху: в Сытомино организовали мастер-класс от профессионального шеф-повара «Кулинарное шоу». А детей ждала увлекательная игра «Остров детской мечты».


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Сегодня в 10:51, просмотров: 182, комментариев: 0
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