16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,5848   EUR  103,3773  

Новости

Больше новостей
Вы будете брать ипотеку за 50% первоначального взноса?
Комментировать
0
Вам будем не хватать Comedy Club?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте открыли футбольное поле, которое зимой будет использоваться для хоккея

На поле «Вымпел» летом будут играть в футбол, а зимой – в хоккей

В Сургуте открыли футбольное поле, которое зимой будет использоваться для хоккея
Фото администрации Сургута

В Сургуте состоялось торжественное открытие обновленного футбольного поля «Вымпел», реконструкция которого была выполнена в рамках инициативного бюджетирования. Новая площадка будет использоваться как для летних спортивных игр с мячом, так и для зимних хоккейных матчей – в холодное время года поле зальют льдом.

«У нас появилась еще одна многофункциональная площадка. За последние пять лет в Сургуте было переоснащено 10 таких футбольных полей. Это большой вклад в развитие футбола, – отметила на церемонии открытия заместитель главы Сургута Анна Томазова. – Создание таких площадок дает возможность большему количеству ребят и жителей микрорайона заниматься любимым видом спорта. В городе есть профессиональные и любительские клубы. Будем делать все возможное, чтобы в перспективе такие поля еще появлялись. Когда мы вместе, когда есть желание и инициатива, получаются такие замечательные проекты».

Изначально на месте футбольного поля располагался хоккейный корт. Жители города обратились с инициативой благоустроить это пространство, добавив к нему покрытие для игр с мячом. Идея заключалась в том, чтобы поле оставалось востребованным в любое время года. Летом его будут использовать для футбола, а зимой, после демонтажа ворот, здесь снова будут проводить хоккейные матчи.

Директор футбольного клуба «Искра» Олег Пискунов, выступивший инициатором проекта, пояснил: «В зимний период тут проводились игры по хоккею. Идея была в том, чтобы уложить покрытие с искусственной травой и поставить ворота, которые в зимнее время можно будет демонтировать. Хотели оживить данную площадку в летний период, чтобы заниматься футболом».

Сразу после официальной церемонии открытия на новом покрытии состоялись первые футбольные соревнования. Местные жители, включая юных спортсменов, уже оценили новое пространство.

Практика инициативного бюджетирования активно реализуется в Сургуте с 2021 года. С каждым годом количество проектов, реализуемых в рамках этой программы, увеличивается. В 2023 году было реализовано 17 инициативных проектов, среди которых как локальные, так и общегородские.

Анна Великова, специалист-эксперт отдела анализа и муниципальных программ управления анализа и сводного планирования расходов департамента финансов администрации города Сургута, рассказала: «В этом году в Сургуте в рамках инициативного бюджетирования реализуется 17 проектов, как локальных, так и общегородских. Обращения от инициаторов принимаются в течение всего года ежемесячно в последние два рабочих дня. Помощь в сборе и оформлении документов оказывает МКУ «Наш город». Рассматривается проект 30 дней».

Инициировать проекты могут жители Сургута старше 16 лет. Для этого необходимо собрать инициативную группу из трех человек. В состав таких групп могут входить индивидуальные предприниматели, юридические лица и территориальные общественные самоуправления (ТОСы).

При поддержке Администрации Сургута


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:34, просмотров: 173, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 3270
  2. Большой московский цирк могут снести и построить на его месте многофункциональный комплекс 611
  3. ​Большинство читателей siapress.ru признают проблему лишнего веса 567
  4. ​Итогом благоустройства улицы Калинина в Ханты-Мансийске стало нарушение целой пачки норм и правил 467
  5. ​Анна Томазова покидает пост заместителя главы Сургута 359
  6. ​В Сургутском районе молодой водитель устроил ДТП с пострадавшими 315
  7. ​Власти Сургута решили упразднить два департамента 295
  8. ​Осторожно: поздравительные открытки в мессенджерах могут быть опасны 249
  9. ​Центробанк выпустил памятную монету «Учитель» 223
  10. ​В районе ЖД Сургута упало огромное дерево 181
  1. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 12427
  2. ​Просьбы сургутян услышаны: девять автобусных маршрутов обещали изменить 3298
  3. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 3270
  4. Свадьба в Пыть-Яхе обернулась стрельбой и поножовщиной 2174
  5. ​Быть вторым 1628
  6. «Вершина» возвращается: в Сургуте снова переименуют популярное ТЦ 1500
  7. ​Налоги за полгода: итоги и изменения // ONLINE 1485
  8. ​Сургутяне оказались в восторге от водителя 61 маршрута 1443
  9. Как обстоят дела с аварийным жильем в ХМАО? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1437
  10. ​Не проехать: в Сургуте перекрыли движение автотранспорта 1352
  1. ​В Москве мужчина выбросил из окна жену и маленького ребенка 19300
  2. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 12427
  3. ​Ученые из Индии изобрели глазные капли, помогающие снимать очки для чтения 12418
  4. ​Ореховый Спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6957
  5. ​Так ли страшны видеоигры? 5264
  6. «Верни стену», «Мой подзащитный — многодетный отец», опасения за директора Toyota — подборка интернет-шуток об аресте Павле Дурова 5187
  7. В Сургуте стартовал отопительный сезон 3528
  8. ​Просьбы сургутян услышаны: девять автобусных маршрутов обещали изменить 3298
  9. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 3270
  10. Что происходит с замедлением YouTube в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3220

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика