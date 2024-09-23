На поле «Вымпел» летом будут играть в футбол, а зимой – в хоккей

В Сургуте состоялось торжественное открытие обновленного футбольного поля «Вымпел», реконструкция которого была выполнена в рамках инициативного бюджетирования. Новая площадка будет использоваться как для летних спортивных игр с мячом, так и для зимних хоккейных матчей – в холодное время года поле зальют льдом.

«У нас появилась еще одна многофункциональная площадка. За последние пять лет в Сургуте было переоснащено 10 таких футбольных полей. Это большой вклад в развитие футбола, – отметила на церемонии открытия заместитель главы Сургута Анна Томазова. – Создание таких площадок дает возможность большему количеству ребят и жителей микрорайона заниматься любимым видом спорта. В городе есть профессиональные и любительские клубы. Будем делать все возможное, чтобы в перспективе такие поля еще появлялись. Когда мы вместе, когда есть желание и инициатива, получаются такие замечательные проекты».

Изначально на месте футбольного поля располагался хоккейный корт. Жители города обратились с инициативой благоустроить это пространство, добавив к нему покрытие для игр с мячом. Идея заключалась в том, чтобы поле оставалось востребованным в любое время года. Летом его будут использовать для футбола, а зимой, после демонтажа ворот, здесь снова будут проводить хоккейные матчи.

Директор футбольного клуба «Искра» Олег Пискунов, выступивший инициатором проекта, пояснил: «В зимний период тут проводились игры по хоккею. Идея была в том, чтобы уложить покрытие с искусственной травой и поставить ворота, которые в зимнее время можно будет демонтировать. Хотели оживить данную площадку в летний период, чтобы заниматься футболом».

Сразу после официальной церемонии открытия на новом покрытии состоялись первые футбольные соревнования. Местные жители, включая юных спортсменов, уже оценили новое пространство.

Практика инициативного бюджетирования активно реализуется в Сургуте с 2021 года. С каждым годом количество проектов, реализуемых в рамках этой программы, увеличивается. В 2023 году было реализовано 17 инициативных проектов, среди которых как локальные, так и общегородские.

Анна Великова, специалист-эксперт отдела анализа и муниципальных программ управления анализа и сводного планирования расходов департамента финансов администрации города Сургута, рассказала: «В этом году в Сургуте в рамках инициативного бюджетирования реализуется 17 проектов, как локальных, так и общегородских. Обращения от инициаторов принимаются в течение всего года ежемесячно в последние два рабочих дня. Помощь в сборе и оформлении документов оказывает МКУ «Наш город». Рассматривается проект 30 дней».

Инициировать проекты могут жители Сургута старше 16 лет. Для этого необходимо собрать инициативную группу из трех человек. В состав таких групп могут входить индивидуальные предприниматели, юридические лица и территориальные общественные самоуправления (ТОСы).

При поддержке Администрации Сургута