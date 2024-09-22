В Сургуте директор «Центра» Андрей Лупеев рассказал, зачем он продал часть автопарка

Восемь синих автобусов «Центра» больше не будут ездить по дорогам Сургута. Их пришлось продать из-за финансовых трудностей, рассказал «Вестнику Сургутского района» директор предприятия «Центр» Андрей Лупеев.

«Летом, чтобы покрыть долги, мы продали восемь единиц техники. Другого выхода не было», — объяснил глава «Центра».

Напоминаем, что во вторник, 18 сентября, в группе во «ВКонтакте» «К-Информ» появилось видео, на котором синие автобусы двинулись на юг. Оказалось, что они отправились к новым владельцам.