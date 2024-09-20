Дума Сургута поздравила Максима Слепов с днем рождения

Сегодня, 20 сентября, главе Сургута Максиму Слепову исполняется 51 год. С днем рождения его поздравили в Думе города.

«Сегодня день рождения отмечает Глава города Максим Слепов. Два с половиной созыва Максим Николаевич был депутатом, в шестом созыве – заместителем Председателя Думы, в седьмом – Председателем. 5 июля Слепов сложил полномочия депутата Думы в связи с избранием его на должность Главы Сургута. Депутаты и аппарат Думы поздравляют Максима Николаевича с днем рождения и желают успехов на новом жизненном этапе, терпения и здоровья!» − говорится в публикации.

Депутат Думы Югры Лариса Белоцерковцева также поздравила Максима Слепов в соцсетях, отметив хозяйственный подход, принципиальность, ответственность и честность главы.

«Максим Николаевич – примерный семьянин, многодетный отец, профессиональный врач, кандидат медицинский наук. А еще, он – истинный патриот нашего города, округа и страны. В качестве волонтера Максим Николаевич две неделе помогал нуждающимся в приграничной зоне, отстаивал интересы избирателей в городской думе. А сейчас взял на себя большую ответственность по управлению самым крупным городом Югры», − подчеркнула Белоцерковцева.

Максим Слепов официально вступил в должность мэра Сургута 5 июля.