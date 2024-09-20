Максим Слепов подписал соглашение о побратимстве с Гомелем

Глава Сургута Максим Слепов прибыл с официальным визитом в Гомель, в честь его 882-летия. Совместно с председателем Гомельского горисполкома Владимиром Приваловым они подписали Соглашение о побратимстве. Об этом мэр Сургута сообщил в своих соцсетях.

«Сургут и Гомель дружат уже 20 лет. Теперь официально побратимы. Сделали новый шаг в развитии деловых, культурных, спортивных, образовательных связей между нашими городами. Соглашение о побратимстве подписал с председателем Гомельского горисполкома Владимиром Приваловым в рамках официального визита в честь 882-летия города. Город заворожил ‒ теплом, красотой, чистотой, радушием гомельчан», ‒ написал он в своем телеграм-канале.

На встрече с главами делегаций и руководителями крупных предприятий Максим Слепов рассказал о Сургуте, о том, в чем заинтересованы местные власти и что они могут предложить своим партнерам.

«Заинтересовало станкостроение Гомеля, литье ‒ в рамках формирования комфортной городской среды, электротехническое оборудование. Высокий потенциал деловых связей – в медицинском кластере. Продолжим наше сотрудничество. Это поможет нам в импортозамещении западной продукции, укреплении суверенитета наших стран», ‒ добавил Слепов.

По словам главы, в Сургуте широко представлены гомельская мебель и белорусские продукты. Возможно, скоро сургутяне увидят на полках магазина продукцию кондитерской фабрики «Спартак».