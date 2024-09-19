Андрей Трубецкой посетил здание новой библиотеки

В Сургутском районе открылась Высокомысовская библиотека имени В.П. Замятина. Весной 2024 года здание было закрыто на модернизацию. На открытие учреждения культуры приехал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Посетил учреждение культуры сегодня во время рабочей поездки. Библиотека закрылась на модернизацию весной этого года. Стоимость ее обновления составила 2,9 миллионов рублей из бюджета Сургутского района», – написал Трубецкой в своих соцсетях.

На выделенные средства в библиотеке укрепили материально-техническую базу, приобрели новую мебель и оборудование.

«Одно из центральных мест занимает краеведческая зона. В цветовой гамме и интерьерных решениях Высокомысовской библиотеки отражены локальные пейзажи: высокий берег Оби и Тундринский кедровый бор. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья – размещены мнемосхемы, на входе есть противоскользящее покрытие, имеются специальные предупредительные знаки», – добавил Андрей Трубецкой.

Напомним, что ранее в Сургутском районе модернизировали пять библиотек: в Русскинской, Барсово, Угуте, Белом Яре и Сайгатиной.