Депутаты Сургута выбрали председателя комитета Думы по бюджету налогам, финансам и имуществу

Исполняющий обязанности председателя Думы Сургута Александр Олейников может возглавить постоянный комитет по бюджету, налогам, финансам и имуществу. Депутаты города согласовали его кандидатуру накануне, 18 сентября.

«Есть предложение внести кандидатуру Александра Олейникова», − заявил народный избранник Денис Синенко. Предложение было принято единогласно.

Затем депутаты определили заместителя председателя постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

«Предлагаю рассмотреть кандидатуру Татьяны Калиниченко для избрания на должность заместителя председателя постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу. Предварительно получено ее согласие», − озвучил Александр Олейников. С этим предложением также согласились все присутствующие депутаты.

Окончательное решение будет принято на заседании Думы 25 сентября.

Постоянный комитет по бюджету, налогам, финансам и имуществу ранее возглавлял нынешний глава Сургута Максим Слепов. Однако 5 июля он досрочно прекратил полномочия председателя и депутата Думы седьмого созыва.

Подчеркнем, комитет занимается такими направлениями деятельности, как бюджетный процесс в городском округе, местные налоги и сборы, имущество, находящееся в муниципальной собственности, цены и тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса для потребителей и другие, в том числе, отнесенные Уставом города и Думой к предметам ведения комитета.