Максим Слепов поручил подать тепло в квартиры сургутян

Сегодня, 19 сентября, в Сургуте стартовал отопительный сезон. Подключение тепла будет проходить поэтапно, сообщают ГТС.

«Согласно Постановлению администрации города №4848 от 18.09.2024, отопительный сезон 2024-2025 годов начинается с 19 сентября. Подключение будет проходить поэтапно. Суммарное время подачи тепловой энергии всем подготовленным потребителям займет не более пяти суток», – указали в сообщении.

По словам главы Сургута Максима Слепова, отопительный сезон начался раньше сроков.

«Система теплоснабжения Сургута к отопительному сезону готова. Поэтому приняли решение не ждать пока установится температура воздуха на улице ниже восьми градусов на протяжении пяти дней. Стартуем уже в четверг. Процедура займет несколько дней. Тем, у кого по прошествии этой недели батареи останутся холодными, стоит обратиться в управляющие компании. В общей сложности на проверку и окончательную регулировку подачи тепла отведено 15 рабочих дней», – написал мэр в своем телеграм-канале.

С сегодняшнего дня в Сургуте начнут подавать тепло в квартиры горожан, а также в офисные, торговые и производственные здания.