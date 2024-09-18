Сургутский район активно застраивается жилыми домами

За неполные девять месяцев в поселениях Сургутского района построены и введены в эксплуатацию 60 тысяч квадратных метров жилья. Ранее округ определил план на 2024 год − 88,1 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день он выполнен на 67%, рассказал в своих соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Два новых МКД на 48 и 70 квартир появились в Лянторе, по одному в Барсово и Солнечном – на 90 и 136 квартир соответственно. Физическими лицами построено 311 жилых домов общей площадью порядка 41 тысячи квадратных метров», − говорится в сообщении.

В итоге, до конца года планируется сдать в эксплуатацию по одному жилому дома в нескольких поселениях Сургутского района. Готовность всех объектов − от 60 до 95%.

Так, в Белом Яре появится пятиэтажка в микрорайоне Гидронамыв, а в Солнечном – МКД на улице Зои Космодемьянской. В Барсово уже почти готово новое жилье на улице Центральной. Также достраивается объект на улице Ломоносова в Федоровском. Еще два МКД по 20 квартир в каждом сейчас возводятся в Нижнесортымском.