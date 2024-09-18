СГЭС установили светодиодные светильники в сквере у «Авроры»

В сквере у «Авроры» в Сургуте установили новое освещение. Теперь вместо желтых ламп жители города могут наблюдать современные светодиодные светильники. Благодаря большей мощности освещения и белому свету заметно улучшилась видимость в темное время суток, сообщает СГЭС в своих соцсетях.

В сквере реконструировали 85 светильников, еще 25 заменят в ближайшее время. Всего на сегодняшний день СГЭС провели реконструкцию 2 424 светильников.

«Значительно светлее стало на улицах Игоря Киртбая, Каролинского, Магистральной, проспектах Мира, Ленина, Иосифа Каролинского, Крылова, Энгельса, поселке Лунном, в промышленной зоне на улице Электротехнической, в районе Черного мыса», ‒ указали в сообщении.

Кроме того, специалисты СГЭС установили новое освещение на некоторых внутриквартальных проездах рядом с социальными учреждениями.