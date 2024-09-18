​Сургутский музыкально-драматический театр открыл 25-й сезон

Накануне Сургутский музыкально-драматический театр открыл свой 25-й юбилейный сезон. За все это время в театре создано почти 90 спектаклей, сообщает администрация города.

«Театральное искусство ‒ гордость отечественной культуры и наш театр яркий тому пример. Желаю в новом сезоне новых побед и исполнения самых смелых идей. Нескончаемых аплодисментов и творческих взлетов», – отметила начальник отдела профессионального искусства и народного творчества управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей департамента культуры Югры Екатерина Богданова на церемонии открытия юбилейного сезона.

Одна из основателей Сургутского музыкально-драматического театра и его первый директор ‒ Тамара Лычкатая. Сегодня театр возглавляет заслуженный деятель культуры Югры Светлана Астраханцева. Отметим, что с театром с удовольствием сотрудничают как российские, так и зарубежные режиссеры.

«Театр ‒ часть культурного высокообразованного города. Сургутский музыкально-драматический театр уникален по многим параметрам. Это профессиональный театр, который работает в классике и не боится экспериментировать. Он всегда интересен, не такой как вчера», – отметил советник главы Сургута Владимир Фризен.

Юбилейный сезон открыла постановка по роману великого классика А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Спектакль состоялся на сцене Сургутской филармонии, так как здание Сургутского музыкально-драматического театра находится на капитальном ремонте.

«Сейчас, когда решается вопрос капитального ремонта основной площадки, дома Сургутского музыкально-драматического театра, другие организации культуры, и муниципальные, и не только муниципальные, готовы помочь, и эту помощь оказывают в предоставлении сцены для спектаклей. Как сегодня здесь, в Сургутской филармонии. Добавлю, Сургутский музыкально- драматический театр – значимая вершина в культурном пространстве города, Югры и всей страны», – рассказал директор департамента культуры и молодежной политики администрации города Антон Акулов.

До конца 2024 года Сургутский музыкально-драматический театр представит три новые постановки: адаптацию романа Федора Достоевского «Идиот», концерт, основанный на произведениях Райшева, а также детскую музыкальную сказку Карло Коллоди «Пиноккио».