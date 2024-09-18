В пробеге «Сургутское кольцо» приняли участие 316 легкоатлетов из Сургута и других городов России

14 сентября вокруг водохранилища Сургутской ГРЭС-2 прошел 27-ой пробег «Сургутское кольцо». Легкоатлеты соревновались на двух дистанциях: 4,8 и 15,8 км.

Все спортсмены-участники пробега были поделены на возрастные категории. Всего их 8 на длинной дистанции и 6 на короткой. Медали за 1,2,3 место вручаются в каждой из них. Показавших лучшее время дополнительно награждают кубками.

Абсолютным чемпионом пробега «Сургутское кольцо-2024» стал Андрей Миняков из Екатеринбурга. Его результат 51 минута и 45 секунд.

На минуту позже прибежал Илья Гоголев. Спортсмен представлявший г. Ханты-Мансийск покорил 15,8 км за 52 минуты 44 секунды.

Третье время во всех категориях показал прошлогодний победитель - сургутянин Александр Скворцов.

У женщин быстрее всех оказались сургутянки. Мария Лобанова покорила дистанцию 15,8 км всего за 1 час 1 минуту и 3 секунды. Елена Вихарева в итоговом протоколе отмечена с результатом 01:05:57. Это второе абсолютное время среди женщин. Тройку лучших замыкает Наталья Хасанова: 1 час 10 минут и 10 секунд.

Представитель филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» показавший лучший результат на дистанции 15,8 км Роман Мухин: 1 час, 23 минуты и 31 секунда.

4,8 км у мужчин быстрее всех пробежал Артем Казаков из г. Нижневартовска: за 15 минут 23 секунды. Второй результат у сургутянина Дмитрия Айгузина: 15 минут 43 секунды. Третье время показал Алексей Тирин: 16 минут и 3 секунды.

Среди женщин абсолютной чемпионкой второй год подряд стала представительница г. Сургута Анастасия Лисина. Она улучшила свой прошлогодний рекорд на 32 секунды пробежав 4,8 км за 17:42.

Лишь немного отстала от нее Варвара Ушакова выиграв первое место в категории 16 – 30 лет со вторым абсолютным результатом: 17 минут 53 секунды. Третьей 4,8 км пробежала Юлия Залуцкая. На этой ей потребовалось чуть более 18 с половиной минут: 18:34.

Отметим, что в этом году в пробеге «Сургутское кольцо» приняли участие 316 легкоатлетов из Сургута, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Первоуральска, Стрежевого, Нефтеюганска, Когалыма, Губкинского и других городов.