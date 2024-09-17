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​Сургутская филармония открыла осенний марафон опен-эйр концертов. Как это было?

Симфонический оркестр Сургутской филармонии воссоздал атмосферу 70-х на открытом воздухе

​Сургутская филармония открыла осенний марафон опен-эйр концертов. Как это было?
Фото: Сургутская филармония

С 11 по 13 сентября музыканты Сургутской филармонии выступали на открытых площадках историко-культурного центра «Старый Сургут». Симфонический оркестр под руководством главного дирижера Станислава Дятлова открыл осенний марафон концертов. Программа «Ностальгия по 70-м» включала популярные композиции известных групп «Абба» и «Баккара», легендарной ливерпульской группы «Битлз», а также романтичные хиты Фрэнка Синатры, Стиви Уандера и Генри Манчини.

Артисты Симфонического оркестра продемонстрировали высокое исполнительское мастерство, несмотря на сложные погодные условия, близкие к пределам температурной нормы для игры на музыкальных инструментах. 11 сентября более 300 жителей Сургута смогли насладиться атмосферой 70-х и погрузиться в ностальгию.

В четверг, 12 сентября, на территории историко-культурного центра прошел концерт камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» под руководством художественного руководителя и дирижера Ивана Крайника. Программа «От фолка до рока» включала неожиданные миксы народных мелодий с рок-хитами. В том числе для сургутян исполнили «Позвони мне, позвони…» и «Песня о счастье». Вторая часть концерта под открытым небом порадовала поклонников группы «Кино» и других рок-исполнений, адаптированных под звучание народных инструментов.

Пятница, 13 сентября, стала финалом «Летних сезонов». Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» под руководством главного дирижера Татьяны Саниной исполнил программу по мотивам советских и российских кинофильмов «Киношлягеры» совместно с солистами. Зрители узнали мелодии из таких любимых фильмов, как «Гардемарины, вперед!», «Служебный роман», «Ирония судьбы 2. Продолжение» и «Сибириада».

За три дня проекта «Летние филармонические сезоны» на концерты под открытым небом пришло 1 200 человек.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 114, комментариев: 0
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