В Центре охраны материнства и детства Сургута рассказали о многодетной интернациональной паре

В сургутском Центре охраны материнства и детства произошло радостное событие – интернациональная пара в третий раз стала родителями, сообщает президент центра Лариса Белоцерковцева в своем телеграм-канале.

«Жена – гражданка Японии, муж – россиянин, уроженец Калмыкии. Пара познакомилась в Китае. Они вместе учились на переводчиков. После окончания обучения жили в Японии, но затем, по зову сердца молодая семья переехала в Россию», – рассказала Белоцерковцева.

Гражданка Японии Ёсика Ямагучи родила в ХМАО уже во второй раз. Они с мужем воспитывают двоих сыновей – старший Аюка, родившийся в Японии, и трехлетний Далаи, который появился на свет в старом здании Центра. Недавно в семье родилась долгожданная дочка – малышка Бося.

«Роды прошли успешно, пациентка была очень открыта и доброжелательна, она хорошо подготовилась к этим родам и несмотря на то, что женщина не очень хорошо говорит по-русски, языкового барьера не было, Ёсика хорошо контактировала с медицинским персоналом», – говорит президент центра.

Ёсика Ямагучи отметила, что оба раза была очень довольна комфортными палатами и чутким персоналом, сопровождавшим ее во время пребывания в Центре.