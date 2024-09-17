В Сургуте в спецпечи аэропорта сожгли нелегальное мясо

В аэропорту Сургута при досмотре багажа и ручной клади пассажиров из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана обнаружили почти 45 килограммов нелегальной продукции: мяса, молока и меда. Сотрудники Россельхознадзора изъяли все эти товары и сожгли их в специальной печи, говорится на сайте ведомства.

«Запрещенная для ввоза продукция была изъята и направлена на уничтожение по заявлению владельцев путем сжигания в спецпечи аэропорта. Всего за август уничтожено 13,72 кг меда, 15,68 кг молочной продукции и 15,44 кг мясной продукции», ‒ указали в сообщении.

Инспекторы Управления провели консультации по правилам ввоза подконтрольной продукции, а на нарушителей возбудили административное дело.