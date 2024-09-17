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​В Сургуте завершили второй этап благоустройства сквера на улице Республики

Ход строительства сквера на улице Республики оценил депутат Думы Сургута

​В Сургуте завершили второй этап благоустройства сквера на улице Республики
Фото: администрация Сургута

В Сургуте завершили еще один этап благоустройства сквера на улице Республики. Объект преображается благодаря реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Процесс благоустройства сквера оценил депутат городской Думы, сообщает местная администрация.

«Двигаемся в правильном направлении. Уже есть, что показать. В целом, это правильно, когда общественность активно участвует в благоустройстве, начиная со стадии проектирования, утверждения проектов, а также на стадии приемки объектов в эксплуатацию», ‒ отметил депутат Думы Сургута Богдан Гужва.

В этом году подрядчик завершил устройство дорожно-тропиночной сети, а также асфальтобетонные работы в зоне автостоянки.

«В следующем году предстоят еще два этапа благоустройства. Таким образом будет выполнен необходимый комплекс работ, и мы получим готовый объект. В сквере будут установлены малые архитектурные формы, урны, лавочки, освещение, видеонаблюдение, а также детская площадка, площадка для выгула собак, зона отдыха и памп-трек», – рассказал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

Местные жители с нетерпением ждут окончания работ на сквере. Они уверены ‒ объект станет местом притяжения.

«Участвую в общественной приемке уже восемь лет. На данном объекте очень интересная плитка. Глаз радует, что она не такая как везде. Каждый парк отличается друг от друга и в каждом есть своя «изюминка». Очень радует, что в этом парке будет зона с общественными туалетами», ‒ добавила председатель ТОС 29 Ольга Тищенко.

Напомним, что в 2024 году в Сургуте благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется еще три проекта. Два в микрорайона 20А: спортивная площадка и сцена, а также сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 300, комментариев: 0
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