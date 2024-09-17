Сургутяне приняли участие в очистке берегов рек и озер от мусора

В Сургуте прошли две крупные экологические акции «Чистый берег» и «Вода России». В очистке берегов рек и озер от мусора приняли участие представители администрации и Думы города, Молодежной палаты, муниципальных учреждений, градообразующих предприятий, общественных организаций, а также местные жители, сообщает сургутская мэрия.

«Проект по сохранению уникальных водных объектов ‒ это возможность каждого внести свой вклад в очистку береговых зон и водоемов нашего города. Сегодня у нас активное участие приняли порядка 3,5 тысяч человек, которые очистили более 30 километров береговой полосы. Мы рады, что жители Сургута поддерживают наши инициативы и с удовольствием присоединяются к таким полезным и экологически важным мероприятиям», ‒ отметила директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николенко.

Участники очистили берега реки Оби, проток и озер. Организаторы обеспечили добровольцев необходимым инвентарем ‒ перчатками, мешками для мусора. В акции приняли участие и представители общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

«Мы присоединяемся к этим акциям, чтобы сделать наш город чище и краше. Это не только помогает улучшить экологию, но и прививает любовь к родному Сургуту, стране. Ведь все начинается с малого ‒ с одного сделанного шага», ‒ подчеркнула главный специалист по организации работы общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Сургуте Ксения Наумочкина.

Отметим, что такие экологические акции проходят в Сургуте регулярно. Например, в начале августа с городских территорий собрали около 305 кубических метров мусора ‒ это более 20 грузовых машин.