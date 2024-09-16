Врачи Кардиоцентра Югры выполнили сложную операцию на сердце

В Кардиоцентр Сургута поступила 30-летняя женщина, которая долго занималась самолечением и поздно обратилась за помощью к врачу-инфекционисту. Как итог ‒ у нее обнаружили бактериальный эндокардит. Сердечно-сосудистые хирурги выполнили сложную операцию на сердце, сообщила главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева в своих соцсетях.

«Заведующий кардиохирургическим отделением Дмитрий Ковальчук и сердечно-сосудистый хирург Александр Медведев выполнили операцию по протезированию митрального клапана. Пораженный сердечный клапан заменили механическим», ‒ указала она.

После двух этапов реабилитации пациентку выписали домой. Сейчас она продолжает амбулаторное наблюдение у врачей Кардиоцентра.

«Если бы я знала, что обычная простуда может привести меня на операционный стол, то никогда не стала бы заниматься самолечением», ‒ рассказала пациентка.

Кроме того, Ирина Урванцева призвала всех югорчан своевременно обращаться за медицинской помощью. По ее словам, опытный врач после обследования правильно оценит состояние пациента и подберет эффективную терапию.