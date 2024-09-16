Киберспортивная команда с игроком из Сургута заняла второе место на The International 2024

Сургутский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов из Gaimin Gladiators потерпел поражение в гранд-финале чемпионата мира по Dota 2. Его команда заняла второе место и заработала около 360 тыс долларов.

В финале турнира команда Антона встретилась с европейской командой Team Liquid.

В первой игре, несмотря на раннее преимущество, «гладиаторы» не смогли его удержать и потерпели поражение. На второй карте Team Liquid захватила инициативу с самого начала и не позволила сопернику сравнять счет в серии. В третьем раунде они продолжили уверенную игру и одержали решающую победу, завершив матч со счетом 3:0.

Сургутянин поблагодарил своих фанатов и признался, что поражение в гранд-финале The International 2024 от Team Liquid оказалось обиднее, чем проигрыш в финале The International 2023 от Team Spirit.

«Сори ребят, не по силам видимо в этот раз, скоро увидимся. Намного обиднее чем в прошлый раз. Может напишу чтото как прийду в себя. Всем кто пишет в личку везде спасибо, не уверен что доберусь до ответов. Всех обнял , очень рад что вы есть. Спасибо всем родным за их тепло и поддержку - это не передать словами», – прокомментировал Антон в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ранее в siapress.ru писали, что киберспортивная команда из России Team Spirit завершила турнир и покинула The International 2024.