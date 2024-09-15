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​Автобусы будут: власти Сургута продолжают искать варианты приобретения новых автобусов для города

Вопрос приобретения новых автобусов для Сургута обсуждается

​Автобусы будут: власти Сургута продолжают искать варианты приобретения новых автобусов для города
Фото: siapress.ru

Директор АО «СПОПАТ» Александр Попов рассказал, что город нуждается в приобретении порядка 70 новых единиц техники.

«Автобусы с 15-летним сроком службы по разным причинам выходят из строя и срывают расписание, поэтому на сегодняшний день мы нуждаемся в порядка 70 единиц большого класса новой техники», — рассказал Попов. — Без определенной поддержки, может быть окружной или администрации, или совместной этой поддержки, предприятие, к сожалению, самостоятельно не сможет обновить подвижной состав, что также сказывается на качестве обслуживания пассажиров».

Цена новой машины в полной комплектации, с кондиционером, валидаторами, установленными системами безопасности и контроля составляет порядка 19 миллионов рублей. Предприятие уже приобрело 30 автобусов, однако еще один лизинг «СПОПАТ» не осилит. Покрывать убытки компании придется за счет городского бюджета.

Департамент городского хозяйства Сургута подтвердил, что город подал заявку на оказание финансовой помощи в приобретении автобусов и рассчитывает на поддержку от Югры. Количество запрошенного транспорта будет скорректировано с учетом других перевозчиков, работающих на маршрутах. Вопрос финансирования новой техники для Сургута обсуждается, власти города и округа продолжают искать решение проблемы.


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Сегодня в 13:16, просмотров: 337, комментариев: 0
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