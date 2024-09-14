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​По Сургуту вновь проедет читающий автобус

В Сургут возвращается акция «Читающий автобус»

​По Сургуту вновь проедет читающий автобус
Фото: администрация Сургута

В среду, 18 сентября, читающий автобус вновь проедет по дорогам Сургута. Маршрут №61 стартует в 12:19 от остановки «ТРЦ «Сити-Молл», сообщает пресс-служба администрации города.

«Передвигаясь по городу, пассажиры узнают много интересного об авторе сказок, рассказов и мемуаров Николае Телешове. Библиотекари расскажут о его жизненном пути и наиболее интересных произведениях, предложат ответить на вопросы викторин. Участники акции прослушают отрывки из сказки «Белая цапля» и, при желании, сами почитают вслух. Самые активные получат в подарок книги и сувениры, связанные с творчеством писателя», — говорится в сообщении.

Читающий автобус будет обозначен специальными яркими стикерами, что поможет без труда узнать его среди других.


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Сегодня в 14:42, просмотров: 230, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 15:10
Если по мнению многих жителей Сургута после проведения транспортной реформы автобусы стали ходить плохо, то пусть они будут хотя бы читающими.

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