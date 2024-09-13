В Центре охраны материнства и детства Сургута отметили рост числа новорожденных

Центр охраны материнства и детства в Сургуте поделился радостной статистикой за первые восемь месяцев этого года. Так, за восемь месяцев в роддоме появились на свет 2 890 мальчиков и 2 570 девочек. Из них 83 двойни и три тройни. Это на 117 малышей больше, чем за аналогичный период 2023 года, подчеркнула руководитель сургутского окружного Центра Лариса Белоцерковцева.

«В августе родилось 749 ребятишек: 410 мальчиков, 339 девочек, из них 11 двоен. В 215 случаях малышам помогли появиться на свет с помощью кесарева сечения. В период с января по сентябрь 2024 года врачи приняли 214 ребятишек, появление которых стало возможным, благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. В 12 случаях семьи стали счастливыми вдвойне», − сообщила Белоцерковцева в соцсетях.

Причем больше всего малышей родились 19 августа. 16 мальчиков и 14 девочек появились на свет за сутки.

Напоминаем, ранее российским работодателям предложили следить, сколько детей рожают их сотрудники.