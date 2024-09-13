В Сургуте благоустроили сквер по улице Мелик-Карамова

Благодаря инициативному бюджетированию в Сургуте на улице Мелик-Карамова благоустроили сквер. На открытие объекта присутствовали представители администрации и Думы города, старожилы, участники молодежных объединений, семьи, проживающие в микрорайоне, и неравнодушные сургутяне, сообщает местная мэрия.

«История сквера берет свое начало в 1954 году. Тогда по инициативе учителя Черномысовской школы Евлалии Кошкаровой был разбит парк. Его обустройством занимались педагоги, ученики и родители. С 2016 года парк взяли под опеку жители микрорайона. Активисты с главным инициатором в лице депутата Думы Сургута Алексея Кучина проводили там субботники. В 2018 году обновление сквера было поддержано в рамках проекта администрации города «Бюджет Сургута online». Благодаря этому удалось провести первый этап благоустройства – проложить дорожно-тропиночную сеть, установить освещение, лавочки и урны», ‒ указали в сообщении.

В 2023 году в рамках практики инициативного бюджетирования состоялся второй этап благоустройства сквера. Проект поддержали более семи тысяч сургутян. К его реализации привлекли средства из окружного бюджета.

«Весь юбилейный для Сургута год наполнен событиями, которые говорят о сохранении истории, памяти тех, кто строил город, продолжает его любить и трудиться здесь. И открытие обновленного сквера – подтверждение этому. Понадобились усилия жителей микрорайона, чтобы поддерживать его в чистоте, наполнять энергией. Благодаря таким инициативам многие годы можно наполнять и сохранять историю города, делать Сургут краше», – обратилась к горожанам заместитель главы Сургута Анна Томазова.

В сквере в 27 микрорайоне создали детские, творческие и спортивные зоны. Также, обустроили входные группы, установили пандусы информационные стенды об истории Восточного жилого района и подвиге геологов-первопроходцев, мини-библиотеку.

«Во многом развитие Восточного жилого района определило историю города. Здесь располагались значимые городские объекты. Сегодня этот сквер также востребован горожанами, люди хотят видеть рядом с домом комфортное и уютное пространство. Искали источники финансирования, размышляли, как сделать его удобным и современным. При благоустройстве особое внимание уделяли сохранению деревьев. Каждый этап контролировался жителями. При поддержке Сургутского краеведческого музея подчеркнули историческую значимость места, чтобы увековечить память людей, которые создали тот Сургут, в котором мы сейчас живем. Нам важно сохранить созданное ими, сделать связь поколений крепче на многие десятилетия», – отметил депутат Думы Сургута Алексей Кучин.

На открытии сквера для сургутян подготовили насыщенную программу с развлечениями для всех возрастов. Среди них: мастер-классы, уроки граффити, выступление артистов, чаепитие соседей, экскурсия по скверу.